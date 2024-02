14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Adana'da yaşayan Yusuf Can Şahin, Patates isimli kedisinin eski sevgilisi S.Ö. tarafından çalındığını iddia etti. 7 Aralık'tan bu yana kedisini göremeyen Yusuf Can Şahin, son çare mahkemeye gitti. Bu süreçte antidepresan ilaç kullandığını söyleyen Şahin, yardım istedi: Evladım gibiydi… Çok özledim!

Adana'da bir kişi bakım için veterinere verdiği 'Patates' isimli kedisinin sevgilisi tarafından çalındığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. Kedinin sahibi Yusuf Can Şahin, 'Kedimin çalınmasından sonra antidepresan ilaç kullanmaya başladım, kedimi çok özledim' dedi.Yusuf Can Şahin, (29) 3 yaşındaki 'Patates' isimli kedisini 7 Aralık 2023 günü bakım için Seyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir veteriner kliğine bıraktı. Daha sonra kedisini almaya giden Şahin, 'Patates'i veterinerde bulamadı. Şahin, veterinerin kediyi Şahin'in eski kız arkadaşı S.Ö.'nün aldığını söyledi.Şahin, 'Veteriner eski kız arkadaşımla birlikte işbirliği yaparak kedimi ona teslim etti. Kedim zorla alıkoyulmakta şu anda, konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Kedim mikro çipli olarak benim üzerime kayıtlı olduğu için zaten hukuksal olarak biz haklıyız. Süreç devam ediyor, iyi bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz' dedi.Kedisini bakım için veterinere bıraktığını vurgulayan Şahin, 'Böyle bir şeyin başıma geleceğinden habersizdim. Böyle bir işbirliği içinde olduklarını bilmiyordum maalesef. Demek ki veterinere güvenmemek gerekiyormuş' sözlerine yer verdi.Kedisinin çok özlediği belirten Şahin, 'Bu süreçte antidepresan ilaç kullanmaya başladım. Kedimi vermesini istiyorum, benim onunla şahsi bir problemim yok. Çok iyi bakamadığı, çok önemsemediği bir hayvanı daha fazla babasından ayrı bırakmasın. Kedim benden ayrı uyuyamıyordu. Şu an beni özlemiştir ben de onu özledim zaten.Ancak hayvanseverler anlayabilir beni. Benim bir evladım gibiydi. Başka türlü tarif edemiyorum. Beraber beslediğimiz bir evcil hayvan olduğu için ayrıldıktan sonra beni bu şekil cezalandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Ona olan bağlılığımı en iyi bilen oydu. Onu o kadar seviyorum ki bu bana karşı kullanılıyor şu anda. Beni nasıl üzebilirdi ancak böyle üzebilirdi' diye konuştu.