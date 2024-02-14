  • USD: 30,68 - 30,74
  • EURO: 32,85 - 32,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Adana'da yaşayan Yusuf Can Şahin, Patates isimli kedisinin eski sevgilisi S.Ö. tarafından çalındığını iddia etti. 7 Aralık'tan bu yana kedisini göremeyen Yusuf Can Şahin, son çare mahkemeye gitti. Bu süreçte antidepresan ilaç kullandığını söyleyen Şahin, yardım istedi: Evladım gibiydi… Çok özledim!

Ekleme: 14.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!
Adana'da bir kişi bakım için veterinere verdiği 'Patates' isimli kedisinin sevgilisi tarafından çalındığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. Kedinin sahibi Yusuf Can Şahin, 'Kedimin çalınmasından sonra antidepresan ilaç kullanmaya başladım, kedimi çok özledim' dedi.

Yusuf Can Şahin, (29) 3 yaşındaki 'Patates' isimli kedisini 7 Aralık 2023 günü bakım için Seyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir veteriner kliğine bıraktı. Daha sonra kedisini almaya giden Şahin, 'Patates'i veterinerde bulamadı. Şahin, veterinerin kediyi Şahin'in eski kız arkadaşı S.Ö.'nün aldığını söyledi.

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

VETERİNERİ DE SUÇLADI: İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Şahin, 'Veteriner eski kız arkadaşımla birlikte işbirliği yaparak kedimi ona teslim etti. Kedim zorla alıkoyulmakta şu anda, konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Kedim mikro çipli olarak benim üzerime kayıtlı olduğu için zaten hukuksal olarak biz haklıyız. Süreç devam ediyor, iyi bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz' dedi.
Kedisini bakım için veterinere bıraktığını vurgulayan Şahin, 'Böyle bir şeyin başıma geleceğinden habersizdim. Böyle bir işbirliği içinde olduklarını bilmiyordum maalesef. Demek ki veterinere güvenmemek gerekiyormuş' sözlerine yer verdi.

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

'EVLADIM GİBİYDİ ÇOK ÖZLEDİM'

Kedisinin çok özlediği belirten Şahin, 'Bu süreçte antidepresan ilaç kullanmaya başladım. Kedimi vermesini istiyorum, benim onunla şahsi bir problemim yok. Çok iyi bakamadığı, çok önemsemediği bir hayvanı daha fazla babasından ayrı bırakmasın. Kedim benden ayrı uyuyamıyordu. Şu an beni özlemiştir ben de onu özledim zaten.
Ancak hayvanseverler anlayabilir beni. Benim bir evladım gibiydi. Başka türlü tarif edemiyorum. Beraber beslediğimiz bir evcil hayvan olduğu için ayrıldıktan sonra beni bu şekil cezalandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Ona olan bağlılığımı en iyi bilen oydu. Onu o kadar seviyorum ki bu bana karşı kullanılıyor şu anda. Beni nasıl üzebilirdi ancak böyle üzebilirdi' diye konuştu.
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden alındı
Son dakika... Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine dair açıklama
Erzincan’daki toprak kaymasından yeni görüntü: Saniyelerle kurtuldular!
Tam 12 yıl sonra: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a indi! Sisi tarafından karşılandı
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
MHP, 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABD Başkanı Biden Trump’a ateş püskürdü! NATO sözlerine büyük tepki
Erzincan'da maden sahasında heyelan! Saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı işçilerin kimlikleri belli oldu!
Bakanlık duyurdu! Numuneler alındı: Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi
AK Parti programına saldırıda yeni görüntü! Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı
CHP'de rant ve talan kavgası! Partililer kazan kaldırdı: Peş peşe istifalar
Soykırımcı İsrailli bakandan skandal çağrı: Kadın ve çocukları vurun!
İBB’nin ihmali bir can aldı! Hiçbir aydınlatma ve yaya geçidi yok
Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti
Erzincan'daki heyelanda saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir'de ikramiye krizi... Sendikadan Soyer'e ültimatom
Erzincan'da toprak kayması: Ailelerin acı bekleyişi sürüyor
O paylaşım gündeme bomba gibi düştü! Erzincan’daki maden felaketini 5 gün önceden bilmiş...
CHP’liler birbirine girdi! Eren Erdem’den fondaş İsmail Küçükkaya’yı bombaladı: Özgür Özel’i yiyeceksiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Deprem uzmanı tek tek saydı! İşte depremde en güvenilir iller: Artvin, Rize...

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Göbeklitepe'nin 'D yapısında' bulundu: 81 eser ilk kez teşhir edilecek

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda