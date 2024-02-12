Rize-Artvin Havalimanı'nı 85 bin 794 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılının ilk ayının istatistikleri açıklandı.Havalimanını 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında iç hat yolcu trafiği 85 bin 291 iken dış hat yolcu trafiği 503 oldu. Toplamda ise 85 bin 794 kişi hizmet aldı.Havalimanında Ocak ayında iç hatlarda 603, dış hatlarda 13 uçak iniş-kalkış yaparak toplam sayı 616'ya ulaştı.