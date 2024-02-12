Alper Gezeravcı Türkiye’ye dönüyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu!

Türkiye, uzay misyonunu başarıyla tamamladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıkarak başladığı görevini başarıyla tamamlayarak 9 Şubat akşamı dünyaya dönüş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gururumuzun yurda dönüş tarihiyle ilgili heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

Türkiye, uzay çağını başlattı... İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta başladığı uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı.Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Uzaya çıkan ilk Türk olarak tarih yazan Alper Gezeravcı, 14 günlük görev süresi boyunca 13 farklı deneyi tamamladı.Hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle dönüşü 3 kez ertelenen ve uzayda 4 gün fazladan kalan Alper Gezeravcı ile Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü 7 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Yaklaşık 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından cuma akşamı ABD'nin Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı.21 günlük görev süresinin ardından Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anlar, milyonları duygulandırdı. Herkes Gezeravcı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini merak etmeye başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milyonların merakla beklediği bu soruyu yanıtladı. Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye döneceği açıklandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.