Çiftçilere yılbaşı öncesi ödeme: Hesapları kontrol edin

2025 yılına yaklaştığımız bu günlerde, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor.Mazot ve gübre desteğinin de dahil olduğu ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.Geçtiğimiz cuma günü toplamda 323 milyon 734 bin TL tutarındaki tarımsal destek çiftçilere ulaştırıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerin detaylarını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.ARALIK AYI BOYUNCA ÖDEME YAPILACAKMazot ve gübre desteği başta olmak üzere altı farklı başlıktan oluşan toplam 323 milyon 734 bin TL destek ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarıldı.Aralık ayının ilk tarımsal destek ödemesinin ardından, bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “323 milyon 734 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerine yer verildi.Aralık ayı boyunca tarımsal desteklerin düzenli olarak her cuma günü çiftçilere aktarılması bekleniyor.