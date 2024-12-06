Alparslan Bayraktar: Nadir toprak elementi üretiminde ilk 5 ülkeden biri olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden Zirvesi'ne katıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da katıldığı zirvede, 'Nadir toprak elementi üretimindeki ilk 5 ülkeden biri olacağız. Madenlerde bağımsızlık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parcası. Madenlerde bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığından ayırmıyoruz. Madenlerde yerli imkanları kullanıyoruz. Toplam madencilik ithalatı yaklaşık 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizde toplam 14 bin 817 maden ruhsatı yürürlükte. Bor madeninde 1 milyar 300 dolar satışla rekor kıracağız.' diyerek; madenciliği bir 'milli mücadele' aracı olarak gördüklerini ifade etti.Nadir toprak elementlerinin ekonomiyi geliştirecek en stratejik alanlardan biri olduğunu vurgulayan Alparslan Bayraktar, "Eskişehir Beylikova'da 690 bin tonluk nadir toprak elementini keşfettik. Nadir toprak elementlerini saflaştıracak nihai hammadde tesisini oluşturmak için görüşmeler devam ediyor. Bor madeninde 1 milyar 300 dolar satışla rekor kıracağız. Ülkemizi ilk 5 ülkeden biri haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-Bor madeninde dünyadaki rezervin yüzde 73'üne sahibiz. Pazar payındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 97'si ihracat olmak üzere 2,5 milyon bor ürünleri ile 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracağız.-Yapay zeka sayesinde daha doğru jeolojik tahminler yapılıyor.-Sürdürülebilirlik de artık maden sektörünün vazgeçilmez unsuru.-Sıfır karbon ayak izi hedefi maden sahalarına entegre ediliyor.-Orta ve Batı Karadeniz önemli bakır rezervleri keşfedildi.-Diğer sahalarda bakır ve altın yatakları keşfetmek için araştırmalar sürüyor.-Enerjide yeşil dönüşüm ve sıfır karbon hedefi nadir toprak elementlerine talebi artırıyor.-Nijer'de altın sahalarının birinde 2025 yılında ilk üretime başlayacağız.-Balıkesir Bandırma'da yıllık 1.000 tonluk üretim tesisimizin faaliyetleri devam ediyor.-2023 yılında kömür ve altın dahil toplam madencilik ithalatı 40 milyar dolar olarak gerçekleşti.-Enerjide olduğu gibi madenlerde de bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığı olarak görüyoruz. Madeni yerli kaynaklardan elde etmeye önem veriyoruz.