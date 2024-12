Türkiye'den Suriye için 'son' çağrı! Türk komando taburu o ülkeye intikal etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.27 Kasım'dan bu yana Esed rejimine karşı Suriye'de ilerlemeye devam eden muhalifler Halep ve İdlip'ten sonra yeni hedef olarak Hama'ya doğru ilerliyor.Son çatışmalarda 20 köy daha bu grupların kontrolüne geçti. Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında yoğunlaşan çatışmalar, bölgenin stratejik noktalarını hedef alıyor.TÜRKİYE'DEN SURİYE İÇİN ÇAĞRIMSB'den muhaliflerin Suriye'de Esed rejimine karşı ilerlemesine ilişkin yapılan açıklamada "Muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte. Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta" ifadeleri kullanıldı.Yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapılan mutabakatlara uyulduğunu ve muhataplarında da uyması beklendiğinin altı çizildi.TSK'nın bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldığının belirtildiği açıklamada "Sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir." denildi.TÜRK KOMANDOLARI KOSOVA'YA İNTİKAL ETTİNATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında, İhtiyat Taburumuz 26-27 Kasım’da Kosova’ya intikal etmiştir. Görevi 1 Aralık’ta İtalya’dan devralan birliğimiz 1 Haziran 2025’e kadar 6 ay süreyle görev yapacaktır.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunması, halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir şevk ve gayretle çalışmalarına devam etmektedir.SON 1 HAFTADA 53 TERÖRİSRT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİZap’ta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;* Son bir haftada 53,* 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.392’si Irak’ın, 1.272’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.664 teröristi etkisiz hâle getirmiş,* Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir.2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDUYine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.Bu vesileyle, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Aralık’ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Muhabere Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERDeğerli basın mensupları Suriye’de;* Muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte,* Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta,* Sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir.Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.Bu kapsamda;* Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi,* Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,* Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve,* Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.HUDUT GÜVENLİĞİAlınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda;* Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2.251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.* Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.304’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92.730’a yükselmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILARTürk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.* 28 Kasım’da; Libya’nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımları ele almak üzere Bakanlığımızda ağırladığımız 5+5 Ortak Askerî Komisyon heyetiyle bir araya gelen Sayın Bakanımız; ardından Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüşmüş, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman Sultanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş,* 29 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile Kültür ve Turizm Bakanımızın da katıldığı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci Yılı dolayısıyla Harbiye Askerî Müzesinde düzenlenen serginin açılış törenine katılmış,* 2 Aralık’ta Fas’ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir.İHTİYAT TABURU KOSOVA'YA İNTİKAL ETTİNATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında, İhtiyat Taburumuz 26-27 Kasım’da Kosova’ya intikal etmiştir. Görevi 1 Aralık’ta İtalya’dan devralan birliğimiz 1 Haziran 2025’e kadar 6 ay süreyle görev yapacaktır.YUNANİSTAN'DAN KRİTİK ZİYARETTürkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir.GAZZE'DEKİ İSRAİL SALDIRILARIHer ne kadar gündemimiz Suriye’deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail; bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam etmektedir.Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze’de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERTürk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.NATO kapsamında,* İtalya’da Adaptive Interaction,* Türkiye, İspanya ve Norveç’te Steadfast Dagger,* Ülkemiz ve Estonya’da Siber Savunma,* İstanbul’da On Guard Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatları devam etmektedir.Somali Deniz Görev Grubumuz, Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetine devam eden Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevini sürdürmektedir.Diğer yandan 3 Aralık’ta Aksaz’da gerçekleştirilen törenle Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınan NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’nin komutasını 5’inci kez üstlenen Deniz Kuvvetlerimiz, söz konusu görevi 4 Temmuz 2025’e kadar deruhte edecektir.TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Suda/Yunanistan’a liman ziyareti yapmıştır. Söz konusu gemimiz tarafından 7-9 Aralık tarihleri arasında Selanik/Yunanistan’a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında;* Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru DIPONEGERO gemisi tarafından 16-29 Kasım,* İtalya Deniz Kuvvetlerine ait LUIGI RIZZO tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında;30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında,* Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU tarafından İzmir’e,* Kanada Deniz Kuvvetlerine ait CHARLOTTETOWN tarafından Aksaz’a liman ziyaretleri yapılmıştır.8-11 Aralık tarihleri arasında ise Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemileri tarafından İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.AFAD Başkanlığının talebi üzerine 23 Kasım’da Beşiktaş/İstanbul’da denize düşen vatandaşlarımızı arama çalışmalarına 2 Arama Timi, Dalgıç-2 Gemisi ve 2 adet su altı arama robotu ile destek sağlanmaktadır.HAVADA YAKIT İKMALİ YAPILDINATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım’da Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmış, uçaklarımız Fransa Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından havada yakıt ikmali gerçekleştirmiştir.4 Aralık’ta NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır.Bugün (5 Aralık) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİYerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;* T-70 Genel Maksat Helikopteri ile,* İnsansız Kara Aracının (Barkan-3 İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Ayrıca, 4 Aralık’ta Savunma Sanayi Başkanlığında Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Savunma Sanayii Başkanımızın katılımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dijital dönüşümü için büyük önem taşıyan "TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Sözleşme İmza Töreni" gerçekleştirilmiştir.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.* 18 Kasım’da başlayan “Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini” başvuruları ile,* 26 Kasım’da başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine “Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ve "Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları15 Aralık’a,* 28 Kasım’da başlayan “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini” başvuruları 28 Aralık’a kadar yapılabilecektir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;* Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,* Ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.