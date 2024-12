İstanbul Valisi Gül: 185 organize suç çetesi çökertildi

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı. Toplantıda, 1 Ocak 2024 - 30 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan 11 aylık emniyet verileri paylaşıldı. Vali Gül açıklamalarının ardından yaş haddinden emekli olan İstanbul Emniyet Müdür Zafer Aktaş'a plaket verdi.İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbulumuzun huzuru ve asayişi için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin faaliyetlerini paylaşmak üzere biraradayız.64 bin 856 personelimizle İstanbulumuzun huzuru, Türkiyemizin huzurudur anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan terör olaylarıyla ilgili verilerle başlamak istiyorum. Bu yılın ilk 11 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 3 bin 176 operasyonda 6 bin 428 şahıs yakalandı, 701 şahıs tutuklandı; 670 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelemizde en çok önem verdiğimiz hususlardan biri, terörün finans kaynaklarını kesmek. Düzenlediğimiz 29 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lirayla, terörün kaynağına önemli bir darbe vurduk. Terör örgütlerine göz açtırmamaya, onu besleyen kaynakları kökünden kurutmaya kararlıyız” dedi.Vali Gül, 'Bir diğer önemli mücadele alanımız Organize Suçlarla Mücadele. İstanbulumuzun huzurunu güvence altına almak boynumuzun borcu. Hamdolsun, güvenlik güçlerimiz başarılı çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu sayede bu yılın ilk 11 ayında 241 operasyonda 185 organize suç çetesi çökertildi. 2 bin 7 şahıs yakalandı, bin 296 şahıs tutuklandı, 486 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.32 milyar 573 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının, zorbalarının, İstanbulumuzun, vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade edilmedi, bundan sonra da müsaade edilmeyecek. Hiçkimse kanundan, nizamdan, hukuktan üstün değildir Kendini adaletten üstün gören herkes; er ya da geç devletimizin gücünü karşısında bulacaktır' dediAsayiş verilerini açıklayan Vali Gül, 'İstanbulumuzun huzuru ve güvenliği için en önemli çalışma alanlarımızdan birisi de asayiş. Hemşehrilerimizin hakkını hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Sayın Bakanımızın öncülüğünde mücadelemizi başarıyla sürdürüyor, suç sayılarını düşürmeye devam ediyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 bin 213 ekip, 54 bin 364 personelimizle kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayılarını yüzde 9,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise, yüzde 28 oranında düşürdük. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 82,4 aydınlatmayla oranlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki rakamlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 2023 yılının aynı dönemine göre otoda hırsızlık ve kapkaç yüzde 61, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 48, evden hırsızlık yüzde 40 oranlarında azaldı. Dolandırıcılık suçuyla mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Dolandırıcılığı biraz daha engellememiz lazım. Hakkında yakalama kararı alınanlar şunu çok iyi bilsinler hiçkimse kanundan kaçamaz. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 148 bin 921 şahıs yakalandı. 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 29 oranında arttı. Yakalanan kişilere baktığımızda yaklaşık günde ortalama 400'den fazla kişinin yakalandığını görmüş oluyoruz.' ifadelerini kullandıKonuşmasında günlük kiralık ev konusuna da değinen Gül, 'Güvenlik ve asayişimize katkı sunan konulardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar. Bunların denetimi de aynı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 149 konuta 16 milyon 400 bin lira cezai işlem uygulandı. Hassasiyetle takibe devam ettiğimiz bir konu da orta ve yükseköğrenim yurtlarında kalan kız öğrencilerimizin güvenliği. Bu yurtların çevresinde denetim ve tedbirlerimize devam ediyoruz. Basınımız vasıtasıyla tekrar hatırlattığımız, üzerinde önemle durduğumuz bir husus ise havai fişek ve benzeri maddelerin kullanımı. Tekrar ifade ediyorum. Hiçkimse gece saat 01.00'de 02.00'de canının istediği her yerde, havai fişek atamaz, kullanamaz. Bunun bir prosedürü var. Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlarda sadece, 20.00 ve 22.00 saatleri arasında izin verilebiliyor. Bunun denetimini yapıyoruz, yapacağız. Kurallara uymayan kişi veya işletmeler kim olursa olsun, bunun cezai yaptırımı var; bunu uygulamaya devam edeceğiz' şeklinde konuştuVali Gül, 'Hergün daha fazla tedbir alınan, kararlılıkla mücadele ettiğimiz başlıklardan birisi de ruhsatsız silahlar. Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren kanunla ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satın alanlar için var olan cezalar daha da artırıldı. Çünkü, ateşli silahlarla işlenen suçların neredeyse tamamına yakını ruhsatsız silahla işleniyor. Şehrimizde 2024 yılının ilk 11 ayında güvenlik güçlerimiz tarafından 17 bin 230 silah ele geçirildi, 15 bin 655 kişi yakalandı, son 1,5 ayda 178 kişi tutuklandı. Ruhsatsız silah taşıyanları, bulunduranları, satın alanları bir kez daha uyarıyoruz. Bu bir suçtur ve cezası ağırdır' ifadelerini kullandı.Sözlerine uyuşturucuyla ilgili verileri vererek devam eden Gül, “Bir diğer en önemli başlığımız ise küresel bir sorun olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına gönlümüz razı değil. Yuvaları yıkan, ocakları söndüren bu belaya karşı mücadelemize her yerde devam ediyoruz.Güvenlik güçlerimizin bu anlayışla devam ettirdiği kararlı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 11 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 453 operasyonda 15 bin 406 şahıs yakalandı, 7 bin 480 şahıs tutuklandı, 4 bin 180 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 24 ton uyuşturucu, 77 milyondan fazla hap, 8 bin 331 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemine 39 bin 775 ihbar yapıldı. Bu ihbarlar sonucu yapılan 62 bin 947 operasyonda 76 bin 114 şüpheli yakalandı. Göz aydınlığı evlatlarımızı bu beladan korumak en büyük önceliğimiz. Bu maksatla okullarımızın çevresindeki kafeleri, parkları, bahçeleri sürekli denetliyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede en büyük yardımcımız annelerimizi bilgilendiriyoruz. 18 yaşından küçüklere alkol satışının önüne geçmek, nesillerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için işyerlerine, büfelere kamera takma zorunluluğu getirdik. Böylece işyerlerimizi daha iyi denetleyecek, çocuklarımızı bu illetten korumuş olacağız. Elbirliğiyle, güç birliğiyle sokaklarımızı her türlü zehir ve zehir tacirini temizleyeceğiz' şeklinde konuştu.66 binden fazla kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini ifade eden Vali Gül, 'Bir diğer önemli başlığımız, dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen göç. Doğup büyüdüğü ülkesini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalan insanların bir kısmı için ülkemiz, hem hedef hem de geçiş noktası olarak gördüklerini biliyoruz. Güvenlik güçlerimizle, ilgili kurumlarımız göçle mücadelede insani değerlerden taviz vermeden başarılı çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 1 milyon 19 bin 361 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı bu yılın ilk 11 ayında yapılan 360 operasyonda; 812 şahıs yakalandı, 260 şahıs tutuklandı, 132 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı; 137 araca el konuldu. 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 684 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 66 binden fazla kaçak göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemleri yapıldı' dediVali Gül konuşmasını, 'Yılbaşı tedbirleri kapsamında yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi, hemşehrilerimizin yeni yıla huzurla kavuşabilmeleri için ek tedbirler alıyoruz. Güvenlik güçlerimiz ve yerel yönetimlerimizle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde özellikle sahte içki konusunda hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. İlgili kurumlarımızın yaptığı sıkı denetimlere rağmen maalesef son 1 ayda İstanbul'da sahte içkiden 55 vatandaşımız zehirlendi. 15'i hayatını kaybetti,19'u yoğun bakımda olmak üzere 28'inin tedavisi hastanelerde devam ediyor. 12 hastamız da tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür sahte ve kaçak ürünleri ivedilikle bildirmelerini istirham ediyoruz' şeklinde bitirdi.