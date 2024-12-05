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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kentte ekipler tarafından uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 3’ü tutuklandı.

Ekleme: 5.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 5.12.2024 - 16:13 / Editör: Edin Uslu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu operasyonları yapıldı.

İl merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik dün düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheliler, O.I., S.D., İ.K., A.K. ve E.A. gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda, 1.585 Sentetik Ecza, 29,63 gram Bonzai Hammaddesi, 10,87 gram Bonzai, Hassas Terazi, Pompalı Tüfek ve Tabanca ile 20 mermi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O.I., S.D. ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli A.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı