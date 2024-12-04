Gazze'de can kaybı 44 bin 532’ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 44 bin 532’ye, yaralı sayısı ise 105 bin 538’e yükseldi.

İsrail'in 425 gündür Gazze Şeridi'ni hedef aldığı saldırılarında can kaybı artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 532'YE YÜKSELDİİsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532'ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538'e yükseldiği bildirildi.