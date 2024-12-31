Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Yılbaşına kar yağışı beklentisi ile girenler bu yıl da umduğunu bulamayacak. Son günlerde etkili olan yağışlı hava bir süreliğine yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Ancak bazı yüksek kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İşte 31 Aralık salı hava durumu tahminleri...
Türkiye aralık ayını oldukça yağışlı geçirdi. Yurdun hemen hemen her bölgesi yağış alırken, yükse kesimlerde kar yağışı da etkili oldu. Ancak yılbaşına girilirken, yani 2024 yılının sonu gününde yurt genelinde yağış etkisini azaltıyor. Bir iki istisna dışında tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı 31 Aralık hava durumu tahmin raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yılbaşı itibarıyla yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları görülebilir.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ!
Diğere yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don riski var. Buna bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ:
ÇANAKKALE 12°C Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ:
AFYON 4°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 13°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
ADANA 18°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 13°C Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
ANKARA 7°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 4°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
BOLU 9°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 10°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
AMASYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C Çok bulutlu
TOKAT 8°C Çok bulutlu
TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM -4°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS 0°C Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
DİYARBAKIR 10°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 10°C Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C Parçalı ve çok bulutlu