Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye​ aralık ayını oldukça yağışlı geçirdi. Yurdun hemen hemen her bölgesi yağış​ alırken, yükse kesimlerde kar yağışı da etkili oldu. Ancak yılbaşına girilirken, yani 2024 yılının sonu gününde yurt genelinde yağış etkisini azaltıyor. Bir iki istisna dışında tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı 31 Aralık hava durumu tahmin raporu...Yılbaşı itibarıyla yurt genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var. Ancak Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma​ ve don ile birlikte pus ve sis olayları görülebilir.BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ!Diğere yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don riski var. Buna bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.ÇANAKKALE 12°C Parçalı ve çok bulutluEDİRNE 9°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 11°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 9°C Parçalı ve çok bulutluAFYON 4°C Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 10°C Parçalı ve çok bulutluİZMİR 13°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 13°C Parçalı ve çok bulutluADANA 18°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 13°C Parçalı ve çok bulutluMERSİN 17°C Parçalı ve çok bulutluANKARA 7°C Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve çok bulutluKONYA 5°C Parçalı ve çok bulutluSİVAS 4°C Parçalı ve çok bulutluBOLU 9°C Parçalı ve çok bulutluDÜZCE 10°C Parçalı ve çok bulutluSİNOP 11°C Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 9°C Parçalı ve çok bulutluAMASYA 8°C Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C Çok bulutluTOKAT 8°C Çok bulutluTRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluERZURUM -4°C Parçalı ve çok bulutluKARS 0°C Parçalı ve çok bulutluMALATYA 8°C Parçalı ve çok bulutluVAN 4°C Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 10°C Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 10°C Parçalı ve çok bulutluSİİRT 10°C Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 13°C Parçalı ve çok bulutlu