WhatsApp kahreden haberi duyurdu! Artık kullanılamayacak!

Android ve iOS işletim sistemine sahip bazı telefonlarda çalışmayı durduracak olan WhatsApp bu telefonların kullanıcılarına ya işletim sistemlerini güncellemelerini ya da yeni bir telefon almalarını önerdi.WhatsApp bu kararı 'güvenlik endişeleri' nedeniyle aldı.WhatsApp'la uyumlu olmayacak modeller arasında günümüzde bile halen çok kullanılan modeller mevcut.İşte o modeller:Samsung Galaxy S4 MiniSamsung Galaxy S3Samsung Galaxy Not 2Samsung Galaxy Ace 3Motorola MotoGMotorola Moto RAZR HDMotorola MotoE 2014HTC One XHTC One X+HTC Desire 500HTC Desire 601LG Optimus GLG Nexus4LG G2 MiniLG L90Sony Xperia ZSony Xperia SPSony Xperia TSony Xperia V