WhatsApp kahreden haberi duyurdu! Artık kullanılamayacak!
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025'ten itibaren bazı telefonlarda uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.
Android ve iOS işletim sistemine sahip bazı telefonlarda çalışmayı durduracak olan WhatsApp bu telefonların kullanıcılarına ya işletim sistemlerini güncellemelerini ya da yeni bir telefon almalarını önerdi.
WhatsApp bu kararı 'güvenlik endişeleri' nedeniyle aldı.
WhatsApp'la uyumlu olmayacak modeller arasında günümüzde bile halen çok kullanılan modeller mevcut.
İşte o modeller:
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Not 2
Samsung Galaxy Ace 3
Motorola MotoG
Motorola Moto RAZR HD
Motorola MotoE 2014
HTC One X
HTC One X+
HTC Desire 500
HTC Desire 601
LG Optimus G
LG Nexus4
LG G2 Mini
LG L90
Sony Xperia Z
Sony Xperia SP
Sony Xperia T
Sony Xperia V