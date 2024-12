Dr. Bilal Kara: Güçlü vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a borçluyuz

Sante Plus Hastaneler Grubu, Kuzey Makedonya’daki 4’ncü hastanesini Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla hizmete açtı. Açılışta konuşan Sante Plus Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kuzey Makedonya’nın Fahri Konsolosu olan Dr. Bilal Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya ve Kosova’daki hastaneleriyle 15 yıldır sağlık alanındaki çalışmalarıyla ismini duyuran Sante Plus Hastaneleri, Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki 4’ncü hastanesini büyük bir katılımla açtı.Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı açılışa; Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy başta olmak üzere, Kuzey Makedonya Hükümeti Başbakan Yardımcıları, Bakanları ve üst düzey bir çok yetkili katıldı.Bakan Bolat yaptığı konuşmada, "İnsan hayatının en önemli kısımlarından olan ve en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık alanında Türkiye'den güçlü bir yatırımcı grubunun burada yeni bir hastane açması bize kıvanç veriyor. Sağlık alanında Türkiye'de çok büyük reformlar yapıldı, çok büyük bir devrim yapıldı. Dünyanın en iyi sağlık alanındaki hizmetlere sahip ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu alandaki yatırımların dünya çapında ve Balkanlar'a da yayılmasından da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah burada Kuzey Makedonyalı tüm hastalar şifa bulacaklardır." ifadelerini kullandı.Açılışta konuşan Sante Plus Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Kara, “son 20 yılda bir çok alanda çığır açan ve dünyada bayrak taşıyıcısı olan Türkiye’mizin sağlık alanındaki gelişiminin de bugün burada yansımalarını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.Üsküp’teki 4’ncü hastanelerini açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kara, “önce insan” mottosuyla hareket ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yurtdışındaki Türk yatırımcılara sağladığı cesaret, vizyon ve yol göstericiliği için şahsı ve iş insanları adına teşekkür etti.