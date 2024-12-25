Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Geçtiğimiz hafta sonu Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şimdi de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Suriye'de Esad devrildi, ülkenin geleceğini Türkiye belirliyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyaretinin ardından Orta Doğu'da güç dengeleriyle görüşmeler yapıyor.Birleşik Arap Emirlikleri de bunlardan biri.Bakan Fidan şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.Bakan Fidan önce başkent Abu Dabi'de, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi ile bir araya geldi.Fidan daha sonra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.İki ismin görüşmesinden samimi kareler objektiflere yansıdı.