160 yıllık tarihi yapıda yangın!

Erzurum'da 1860-1870 yıllarında 'askeri ambar' olarak yaptırılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun süre askeri depo olarak kullanıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Taşambarlar'da yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde, restorasyonu süren tarihi Taşambarlar'ın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye aracı tarihi binadaki alevlere müdahale ediyor.Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun süre askeri depo olarak kullanılan 160 yıllık tarihi yapı, protokolle Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ve restorasyona alınmıştı. Restorasyon tamamlandığında Taşambarlar'da kapalı çarşı şeklinde 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe olacak.