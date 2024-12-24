Tunceli'de köpek dehşeti! Yaşlı kadına 7 köpek saldırdı

Tunceli'de korkunç olay...Kent merkezine bağlı Güleç köyünde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giderken 7 köpeğin saldırısına uğradı.Komşusuna ait olduğunu iddia ettiği köpeklerden köylülerin yardımıyla kurtulan yaşlı kadın, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Ameliyata alınan Tokmak'ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, 'Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi.Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine.' dedi.