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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 24.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:54 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ara, bul, yok et!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazrılığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!