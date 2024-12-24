ABD Başkanı Biden, 895 milyar dolarlık savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 2025 mali yılı için 895 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) imzaladığı açıklandı. 2025 mali yılı için NDAA, muvazzaf askeri personelin maaşının artırılması, Asya-Pasifik’teki askeri harcamaların artırılması ve ABD-İsrail ordularının ortak askeri tatbikatlarının genişletilmesine yetki verilmesi gibi maddeleri kapsıyor.