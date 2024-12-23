Bolu'da son bir haftada 106 şüpheli yakalandı

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada 275 asayiş olayının meydana geldiği ve bu kapsamda 106 şüphelinin ekipler tarafından yakalandığı bildirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş olaylarına yönelik çalışmalar başarılı bir şekilde sürdürülüyor...Çalışmalara ilişkin Bolu Valiliği yaptığı açıklamada verileri paylaştı.SON BİR HAFTADA 275 ASAYİŞ OLAYIAçıklamaya göre, Bolu'da son bir haftada 275 asayiş olayı meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, asayiş olaylarıyla alakalı 106 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.Ayrıca aranması bulunan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerden yalnızca 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELEÖte yandan, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ekipler tarafından 7 farklı operasyon yapıldı.Operasyonlar kapsamında 16 şahsa işlem yapılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olaylarda, 29.27 gram bonzai, 8.4 gram esar, 1.64 gram skunk maddesi, 83.21 gram metamfetamin, 99 adet ecstasy ve 2 payp maddesi ele geçirildi.Ekiplerin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.