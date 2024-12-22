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Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, saat 14.53'te Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 9 km olarak belirlendi.

Ekleme: 22.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:27 / Editör: Edin Uslu
Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz bölgesinde saat 14.53 sularında deprem meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

DERİNLİĞİ 9 KİLOMETRE
Meydana gelen depremin derinliği ise 9.08 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 14.53'te gerçekleşen sarsıntının koordinatları da açıklandı.

AFAD PAYLAŞTI
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Büyüklük: 4.1 (Ml), Yer: Akdeniz, Derinlik: 9.08 km" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti