Akdeniz bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz bölgesinde saat 14.53 sularında deprem meydana geldi.Merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.Meydana gelen depremin derinliği ise 9.08 kilometre olarak ölçüldü.Saat 14.53'te gerçekleşen sarsıntının koordinatları da açıklandı.AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Büyüklük: 4.1 (Ml), Yer: Akdeniz, Derinlik: 9.08 km" ifadelerine yer verildi.