Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki! ‘Yerlilik ve millikten uzaklaşıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizlerin şahsında Muğla'nın sahilinde, yaylasında tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu vefat eden Emre Yazgan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Emre evladımızın kederli ailesine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum.Bugün aramızda olmayan, müteveffa kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kongremizin Muğlamıza, partimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimiz'den niyaz ediyorum.Milli mücadelede işgalcilere bu bölgeleri dar eden efelerin kimliği sizlerle yaşıyor.Şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızın muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. İlk fetihlerden terörle mücadele kadar Muğlamızın verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum.AK Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız.Girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi eksik etmediniz. Vefanın kıymetini Muğla gayet iyi bilir.Ufku burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin bedelini Muğlalılar ödemek zorunda değildir. Kendi hayatımızın ötesinde bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek olacaktır.Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatan yapmak için çok fedakarlık yaptık. Gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın avrupa içlerine doğru ilerlediği her durumda geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı hissetiğini görüyoruz.Cumhuriyet döneminde kendi ülkesinin potansiyeline, kendi halkını değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın özgüvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var. En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler. Halbuki siyaset sadece yıkmakla, sadece engellemekle, sadece içi boş nutuklarla, sadece kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değildir. Ne diyor gönül sultanı? 'Kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser.'Şöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını, kimlerin yerinde yeller estiğini herkes görüyor. Hadi bir asır çok diyelim. Son çeyrek asra bakalım. Türkiye'nin AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir? Hayata geçirdiğimiz projelere en çok karşı çıkanlar, en çok takoz koyanlar şimdi bunlardan en fazla faydalananlardır.Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri altyapısı ve üstyapısıyla nasıl geri bıraktıklarını buna karşılık imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi işlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. Evet kimden bahsediyorum? CHP'den bahsediyorum. Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye bir soru geliyor.Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Her neyse kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz. Esasen CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar.Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz.Bu söylediklerimizin hiçbiri de ilzam değildir, itham değildir. İftira hiç değildir. Hepsi de apaçık hakikattir. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor? CHP. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor. Karşısına kim çıkıyor? CHP. Türkiye Rusya, Ukrayna savaşından Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Türk dünyasının siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar atıyor karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir alanda kazan kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor, karşısına yine CHP çıkıyor.Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millîlikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Biz bu hakikatleri vicdanları rahatsız, kafaları huzursuz ama aynı zamanda çaresiz aklı selim sahibi CHP'liler adına da dile getiriyoruz.tlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda ihtiyacı olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünayada olan gelişmeleri en iyi okuyan parti ve ittifak biziz. Sadece günü kurtarmayı değil asıl geleceği inşaya sahip parti ve ittifak biziz. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla, ülkemizin dünü gibi yarınlarının yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Sizler işte böyle büyük bir davanın unusurusunuz.Muğla üretmenin, emeğin kıymetini bilen bir şehirdir.