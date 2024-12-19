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Üniversitede panik! Bomba imha ekipleri bölgeye geldi

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde hastane yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye bomba imha ekipleri çağırıldı. Şüpheli paket kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

Ekleme: 19.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:46 / Editör: Fehmi Öztürk
Üniversitede panik! Bomba imha ekipleri bölgeye geldiAydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde görülen şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üniversitede panik! Bomba imha ekipleri bölgeye geldi

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Üniversitede panik! Bomba imha ekipleri bölgeye geldi

Bebek malzemeleri çıktı

Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.