Üniversitede panik! Bomba imha ekipleri bölgeye geldi
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde hastane yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye bomba imha ekipleri çağırıldı. Şüpheli paket kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde görülen şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bebek malzemeleri çıktı
Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bebek malzemeleri çıktı
Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.