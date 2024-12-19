Survivor Sahra Işık trafik kazası geçirdi! 'Bebeğim için dua edin'
Survivor yarışmasıyla ünlenen geçtiğimiz günlerde de hamile olduğunu açıklayan Sahra Işık, trafik kazası geçirdi.
All Star'da mücadele eden Survivor'un ünlü yarışmacılarından Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda eşi İdris Aybirdi'den ayrılacağı iddia edilmişti.
Evliliklerini kurtarmak için terapiste başvuran çift, zor günleri geride bıraktı. Sahra Işık ve İdris Aybirdi bebek beklediklerini duyurmuştu.
'BEBEK GELİYOR'
Sahra Işık paylaştığı videoda, 'Bebek geliyor' ifadelerine yer verdi. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.
Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini açıkladı. Işık, 'Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun.' dedi.
Evliliklerini kurtarmak için terapiste başvuran çift, zor günleri geride bıraktı. Sahra Işık ve İdris Aybirdi bebek beklediklerini duyurmuştu.
'BEBEK GELİYOR'
Sahra Işık paylaştığı videoda, 'Bebek geliyor' ifadelerine yer verdi. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.
Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini açıkladı. Işık, 'Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun.' dedi.