İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde polis ekipleri tarafından FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İzmir merkezli Kemalpaşa, Ödemiş ilçelerinde bulunan adreslerde yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkez, Kemalpaşa, Ödemiş ilçelerinde bulunan adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.