Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'da İslam ülkelerine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de 'D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'' kapsamında Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:'İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.İsrail ile ticaretin sonlandırılması çok mühimdir. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Silah satışının durdurulması konusunda 52 ülke destek vermiştir.Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda hepimiz elini taşın altına sokmalı.Filistin'de uzun soluklu hedef 2 devletli çözüm.Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum.Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz.Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız.'