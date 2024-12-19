Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Kahire'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.Türkiye'de birbirinden önemli konukları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Mısır'a gitti.Geçtiğimiz saatlerde Kahire'ye inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından zirvenin ilk oturumunun gerçekleşeceği salona geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ayakta karşıladı.Akabinde ise liderler aile fotoğrafı çektirdi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin ilk oturumu da başladı.Zirvenin ilk oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye.Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdirTeşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan’ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz.Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Mısır’ın başkenti Kahire’de devam edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.D-8 üyeleri son olarak haziran ayında İstanbul’da bir araya gelmiş, olağanüstü gerçekleştirilen zirvede ‘Gazze’ konusu ele alınmıştı.Kahire’de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde olacak. Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı'nın, liderlerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden saldırıları görüşülecek. Bölgede barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.Görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail’in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak.Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.