İzmir'de 'Genç Osman' çetesine şafak operasyonu

Güvenlik güçleri yasa dışı suç çetelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.Bu kapsamda İzmir'de operasyon vardı...İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevinde bulunan ‘Genç Osman' lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama, tefecilik, yağma faaliyetleri gösterdiği tespit edilen örgüt üyesi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.