WhatsApp, aramalar için tuş takımını iPhone'lara getiriyor

WhatsApp, iOS uygulamasına Android'de bir süredir bulunan sanal tuş takımı özelliğini getirmeye hazırlanıyor.Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp'ta kayıtlı kişileri telefon numaralarını yazarak aramalarına olanak tanıyacak.Sanal tuş takımı, tıpkı normal bir telefon tuş takımı gibi çalışıyor. Kullanıcılar, aramak istedikleri kişinin numarasını yazarak arama başlatabiliyor. Ancak, bu özellik sadece WhatsApp'ta kayıtlı numaralar için geçerli.WhatsApp'ın sanal tuş takımı, henüz otomatik tamamlama özelliğini desteklemiyor. Yani, kullanıcılar aramak istedikleri kişinin adını yazmaya başladıklarında, uygulama otomatik olarak kişi önerileri sunmuyor.iOS'ta sanal tuş takımını kullanmak için, Çağrılar bölümüne gidin ve yeşil telefon düğmesine dokunun. Ardından 'Bir numarayı ara' seçeneğini seçerek tuş takımını açabilirsiniz.Sanal tuş takımı özelliği, şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde test ediliyor. TestFlight aracılığıyla WhatsApp beta programına katılan kullanıcılar, bu özelliği deneyebiliyor.WhatsApp'ın sanal tuş takımı özelliğinin kararlı sürüme ne zaman ekleneceği henüz belli değil. Ancak, bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.