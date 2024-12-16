Türkiye'den Sednaya Hapishanesi'ne AFAD ekibi gönderiliyor

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de rejimin çökmesinin ardından Şam'ın kuzeyindeki Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.80 KİŞİLİK EKİP GİDECEKEski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada 80 kişilik ekibin pazartesi günü alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.