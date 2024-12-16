Gazze’den sonra hedef Batı Şeria: Siyonistler yeni bir işgal harekatına hazırlanıyor! Filistinliler yeniden göç ettirilecek

Katil İsrail'in bir yıldan uzun süredir Gazze'de etnik soykırım yaptığı ve insanları zorunlu göçe tabii tuttuğu bilinen bir gerçek. Bölgeyi Yahudi yerleşimcilerle doldurmayı planlayan Siyonist rejim, bu uğurda kenti yerle bir etti. Ancak son gelişmeler işgalci İsrail'in durmaya niyetinin olmadığını gösterdi. Bu kez de bir başka Filistin şehri olan Batı Şeria hedef tahtasına konuldu. Gazze'de yaşanan acılar burada da uygulanmak istenmekte.

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sürerken, Filistin topraklarına zorla yerleşen Siyonist toplulukların üst düzey liderleri, pazar günü güvenlik kabinesine bir mektup yazdı.OPERASYON BAHANESİYLE BATI ŞERİA'DA KATLİAM YAPILACAKMektupta Siyonist yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Filistinli gruplarla 'tıpkı Gazze'de olduğu gibi' mücadele edilmesi ve söz konusu yerlerdeki yapıların yıkılmasını talep ettiler.YENİ GÖÇ PLANI YOLDAMektuba imza atanlar arasında İşgalci Siyonist toplulukların çatı örgütü Yesha Konseyi başkanı Yisrael Ganz da bulunuyor. Ganz, Batı Şeria'daki ana yollarda Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması isteğinde bulundu.SİYONİSTLERDEN ÖLÜMCÜL SALDIRI MESAJISiyonist toplulukların liderleri Batı Şeria için, 'İsrail'in savunmacı tavrından vazgeçip, etkili ve verimli bir ölümcül saldırı tutumuna geçmesinin zamanı geldi.' ifadelerini kullandı.İŞGALİ 'ZAFER RUHU' OLARAK NİTELEDİLERSiyonist liderler, Batı Şeria'yı İncil'deki adıyla andı. Ayrıca Gazze ve Lübnan'daki işgal harekatlarının 'zafer ruhunun' Batı Şeria'ya getirilmesi gerektiğini bildirdiler.O AYRINTIDAN BAHSEDİLMEDİMektupta, zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin askeri müdahale bahanesiyle nereye taşınacağı veya çatışmalar sona erdikten sonra durumlarının ne olacağı konusunda ayrıntı verilmedi.O HAMLEDEN SONRA HAREKETE GEÇTİLERBatı Şeria'daki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeye zorlanması, Savunma Bakanı Israel Katz'ın, İsrail ordusuna Batı Şeria yerleşim birimlerinin ve ulaşım yollarının korunması için hazırlıkları artırma talimatı vermesinin ardından geldi.SİYONİST KABİNEDEN DESTEKKatz, ağustos ayında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada, bölgenin kuzey kesimine düzenlenen bir operasyonunun parçası olarak Batı Şeria'daki Filistinlilerin 'geçici olarak yeniden yerleştirilmesi' çağrısında bulunmuştu.GAZZELİLERLE AYNI TALİHSİZ KADERİ PAYLAŞACAKLARSiyonist İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinden sorumlu tutuluyor. Zira tahliye edilen Gazzelilerin büyük çoğunluğunun evlerine dönmesine şimdiye kadar izin verilmedi.