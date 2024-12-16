Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı

Kaş ilçesinde gece saatlerinde sağanağa dönüşen yağmur nedeniyle seralar suyla doldu. Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü batı ilçelerinden Finike - Antalya karayolunda dağlardan kopan kayalar kopması sonucu yolu kapadı. Ekipler sabaha kadar yolun açılması için mücadele etti.CADDELER DERELERE DÖNDÜSağanak yağış nedeniyle Finike ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sokak aralarında akan sular dere görüntüsünü aratmadı. Kumluca ve Finike ilçelerinde sokaklar göle döndü. Zemin katta bulunan onlarca daireyi su bastı. Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki yerler ise beyaza büründü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağmur ve kar yağışının iki gün daha etkili olacağını bildirdi.