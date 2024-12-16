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Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı

Antalya’da etkili olan sağanak yağış seraları suya gömdü, Finike – Antalya olunda yağış nedeniyle kopan kayalar yol kapattı. Sağanak yağış batı ilçelerinde etkili oldu.

Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı
Ekleme: 16.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:23 / Editör: Atilla Özbir
Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı
Kaş ilçesinde gece saatlerinde sağanağa dönüşen yağmur nedeniyle seralar suyla doldu. Metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü batı ilçelerinden Finike - Antalya karayolunda dağlardan kopan kayalar kopması sonucu yolu kapadı. Ekipler sabaha kadar yolun açılması için mücadele etti.

Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı

CADDELER DERELERE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle Finike ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sokak aralarında akan sular dere görüntüsünü aratmadı. Kumluca ve Finike ilçelerinde sokaklar göle döndü. Zemin katta bulunan onlarca daireyi su bastı. Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki yerler ise beyaza büründü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağmur ve kar yağışının iki gün daha etkili olacağını bildirdi.

Antalya’da yağmur: Seralar sular altında kaldı