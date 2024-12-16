AK Parti'li Çelik'ten MKYK sonrası Suriye açıklaması: İki esas mesele var

AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor ve genel başkanımızın katılımı ile süreç devam ettiriliyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugünlerde belki de son 70-80 yılın en ağır gündemi ile karşılaşıyoruz. Yukarımızda Rusya Ukrayna savaşı 4. yılına giriyor.Bir takım silahların devreye girdiğini görüyoruz. NATO'ya dönük silahlanma açıklaması vardı Rus liderin. Giderek tansiyonu yükselten bir tablo var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barışı salamaya dönük inisiyatife destek verilmemesinin nasıl bedel ödettiğini görüyoruz.En öncelikli konumuz Suriye'deki gelişmeler. Suriye Gazze ile birlikte ana başlığımız. 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Suriye'de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması son derece önemli. Meydanlarda Türk bayrağımız Suriye'nin vatandaşlar tarafından taşınıyor. Bu şekilde bayrağımızı dalgalandırmaları 13 yıllık dönemde Türkiye'nin desteğine dönük olumlu duygularını ifade etmekte. Birçok devlet Suriye'yi sömürecek zemin olarak bakarken Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' şiarı ile onlara destek olmak üzere yoluna devam etti.12 yıl sonra büyükelçiliğimiz göreve başladı ve bayrağımız göndere çekildi. Bu zorlu yolculukta devletimizin Suriye'nin yanında olacağı şeklide okunabilir. Suriye meselesini başka başkentlerin gözünden okuyanlar bu kadar kısa sürede nasıl gitti diye değerlendiriyor. Yakından tanısalar Baas'ın bunca zaman nasıl kaldığına şaşırırdı. Nasıl kaldıklarını biliyoruz. Bir takım güçlerin desteği ile şu ana kadar ayakta kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etti. Milletimiz bu sürecin sıkıntılarına rağmen tarihin doğru tarafında durdu. Milletimiz bir kez daha zorluklar içinde olana yardım için en büyük destekçi olduğunu gösterdi.Verdiğimiz mesajlar net. Esad'ın gitmesinden sonra herhangi bir odağın tek başına yönetmesi eskiyi tekrarlayacaktır. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki esas mesele vardır; biri Suriye'nin toprak bütünlüğü, diğeri milli egemenliği.Şu resimde BAAS rejimine ait tank var. Üzerine meyve sebzeler koyarak manav haline getirmişler .Bu tankı ele geçirip bu hale getirmeleri Suriyelilerin normal yaşam istediklerini, baskıdan ne kadar usandıklarını, medeni hayatı ne kadar arzuladıklarını gösteriyor. Uluslararası topluma düşen Suriye'ye bugün destek olmaktır. Bundan sonrasında kötü senaryolardan bahsedenler var. Geçmişteki senaryoların oluşmaması için tüm gücümüzle kardeşçe yaklaşımımız ile gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik göçlerimiz sahadadır.Yeni yönetim şu ana kadar olumlu mesajlar vermekte. Hapishaneden çıkan görüntülere rağmen bunlara karşı yapılacakların mahkemeler ile yapılması konusunda hukuka bağlılıktan bahsetmeleri çok önemli. Yeni yönetim etraftaki ülkelerden ders çıkardığını ve toprak bütünlüğünü ifade etmekten, anayasanın gözden geçirileceğini ifade ediyorlar. Burada bu anayasa Suriye Suriyelilerindir bağlılığının zemini olacaktır.Bir takım iddialar var. HTŞ hareketliliği arkasında Türkiye olduğunu iddia edenleri görüyoruz. Bizim HTŞ hareketliliği arkasında olduğumuza dair söylemler yanlıştır. Bizim bütün inisiyatifimiz Suriye'de kan dökülmesinin önlenmesi için oldu. Bunlar harekete geçti ve bu kadar kısa sürede bu sonuç nasıl ortaya çıktı deniyor. Rejimin çürümüş yapısının bu kadar ayakta durması ona verilmiş destek sayesinde oldu. Bir takım ihlaller rejim tarafından yapıldı ve verilen sözlere uyulmadı.HTŞ kendisine ait bölgeleri almak için harekete geçti ve askeri rejimin ortada olmadığı görülünce ilerleme sağlandı. Rejim askerlerinin silah bırakıp kaçtığı görülünce ortada herhangi bir güç kalmadı. Bunun arkasında Türkiye var demek meseleleri okuyamamak demektir. Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. bir takım terör örgütlerinin burayı çökmüş devlet olmasını isteyenlerle paralel hareket edecektir. Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir devlet olarak yoluna devam etmeli. Kimsenin sahası haline gelmemelidir.