Devrik Suriye lideri Esad'dan ilk açıklama

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Şam'ı terk etmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.TASS'ın aktardığına göre Esad, olaylar geliştiği sırada hiçbir zaman ülkesinden kaçmayı ya da istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.8 Aralık sabah erken saatlere kadar Şam'da kaldığını söyledi. Esad, ülkeyi 8 Aralık akşamı terk ettiğini belirtti.Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Telegram hesabından yayınlandı.