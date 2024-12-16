Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden kendisine pay çıkarmaya çalışıyor.İsrail, Golan Tepeleri'ni işgal ederek Şam'a kadar sokulmaya başladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararına sert tepki geldi."İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz." sözleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir."İSRAİL, SURİYE'DEKİ TESİS EDİLMEYE ÇALIŞAN BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERİYOR"İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır.