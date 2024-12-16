CHP'li İBB'den skandal para tuzağı! İstanbulkart üzerinden...

İBB'nin bu seferki skandalı İstanbulkart Vizeleme İşlemi...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul halkının parasına böyle göz dikti.



SORUN OLMADIĞI SÖYLENİYOR ANCAK...

İstanbulkart'ı bloke olan vatandaşlar, İBB'nin çözüm merkezini aradığında, kendilerine sistemde herhangi bir problem olmadığı söyleniyor fakat durum çok farklı...

Yapılan incelemelerde, gelen yorumlarda ve şikayetlerde kart sahipleri 'vizeleme işlemi'ni gerçekleştiremediğini ifade ediyor. Kartların bloke edilmesinin ardından, kullanıcıların yeni kart almaya itildiği ve belediyenin kazanç sağlamaya çalıştığı gelen iddialar arasında.

VATANDAŞLAR BİLGİ EDİNEMİYOR!

İstanbul halkının şikayetlerine göre , kartlarında 'vizeleme işlemi' gerçekleştiremeyen ve kartlarının bloke edildiğini öğrenen vatandaşlar, İBB Çözüm Merkezi'ni aradığında bu konuda sadece 'herhangi bir problem olmadığı' belirtiliyor. Kartların 'neden bloke olduğu', 'neden vizeleme işlemi' yapılamadığına dair bilgi edinemiyor.



Bu sayede vatandaşlar yeni İstanbulkart almak zorunda bırakılıyor. Belediyenin, İstanbulkart mağduru vatandaşlardan 'yeni kart ücreti' alarak ek gelir elde ettiği vatandaşlar tarafından öne sürülüyor.

UYGULAMA DA İŞE YARAMADI

Söz konusu uygulama CHP'li İBB yönetiminde kullanılmaya başlanmışken, sistemin şeffaflık ve kullanıcı hakları açısından ciddi sorunlara yol açtığı iddia ediliyor. Günümüzde birçok sorun mobil üzerinden hallolurken, İstanbulkart problemleri ne uygulama ne de İBB Çözüm Merkezi tarafından çözüme kavuşturulamıyor.















