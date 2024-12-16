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Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 16.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk​, Gara​ ve Metina bölgelerinde 9 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'

Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi