Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'