Terör örgütüne büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık'ta düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk​, Gara​ ve Metina bölgelerinde 9 PKK​'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz'