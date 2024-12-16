ABD’den FETÖ skandalı: Terörist sevici Washington Post’dan küstah sözler!

ABD merkezli Washington Post gazetesi 'Türkiye, sürgündeki muhalifleri hedef almak için 11 Eylül sonrası terörle mücadele modelini kullanıyor' başlıklı makale yayınladı. Makalede, skandal sözlerle Türkiye'nin başarılı terörle mücadele operasyonları eleştirildi.Washington Post, apaçık bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını hedef aldı. MİT'in faaliyetlerini makalesinde detaylıca anlattı. Türk milleti için övgü kaynağı olan bu başarılı operasyonları Washington Post, yasa dışı faaliyet olarak adlandırdı.Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan FETÖ'cü teröristler Kenya'nın başkenti Nairobi'de saklanıyorlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu suçluları yakalamak için Nairobi'de eşsiz bir operasyon düzenledi. Washington Post, bu başarılı terörle mücadele faaliyetini 'silah zoruyla kaçırılma' ve 'zorla Türkiye'ye götürülme' olarak ifade etti.Teröristleri savunan Washington Post, Türkiye'nin meşru hakkı olan operasyonu yasa dışı eylem olarak niteledi. Washington Post MİT'in için küstahça şu sözleri kullandı: 'Yasadışı operasyonların en saldırgan uygulayıcılarından biri.'Bununla da yetinmeyen Washington Post, FETÖ'yü savundu. Türkiye'de darbe girişimi düzenleyen ve ülkeyi içten parçalamak isteyen kanlı teröristleri Washington Post, basit birer muhalif ve dini bir topluluğun üyeleri olarak niteledi. Ayrıca makalede, ABD'nin kendisinin de FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmediğinden bahsedildi.Washington Post yalanlarına devam etti. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'den kaçmasını bir sürgün olarak niteledi. Washington Post, 'Gülen, Pensilvanya'daki bir yerleşkede sürgünde onlarca yıl geçirdikten sonra 20 Ekim'de bir ABD hastanesinde öldü.' ifadelerini kullandı.Washington Post, Türkiye'nin yakaladığı teröristlere işkence yaptığı iftirasını da atmaktan geri durmadı. ABD'nin El Kaide terör örgütü ile mücadele sırasında yaptığı işkenceleri ve yasa dışı faaliyetleri ise meşrulaştırmaya çalıştı.