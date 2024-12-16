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Tunceli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Tunceli'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 16.12.2024 - 08:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 08:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Tunceli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştıTürkiye' beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Erzurum'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı haberi de Tunceli​'den geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Tunceli'de saat 07.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.9 km olarak ölçüldü.

Tunceli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı