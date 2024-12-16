Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verdi
Suriye Milli Ordusu'nun temizlediği Münbiç'ten kaçan PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda kullandıkları birçok aracı ateşe verdikleri öğrenildi.
Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütlerini Münbiç'ten sildi.
SMO'nun temizlediği Münbiç'ten geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı.
ARAÇLARI YAKARAK KAÇTILAR
Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.
SMO, kentteki patlamamış mühimmat dolu araçların kaldırılacağını belirtti.