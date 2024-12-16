  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verdi

Suriye Milli Ordusu'nun temizlediği Münbiç'ten kaçan PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda kullandıkları birçok aracı ateşe verdikleri öğrenildi.

Ekleme: 16.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verdi
Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütlerini Münbiç'ten sildi.

SMO'nun temizlediği Münbiç'ten geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı.

Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verdi

ARAÇLARI YAKARAK KAÇTILAR

Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.

SMO, kentteki patlamamış mühimmat dolu araçların kaldırılacağını belirtti.

Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verdi