İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

Yaz ve sonbahar aylarında beklenen yağışı alamayan İstanbul'da barajlar alarm vermişti. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kentte sıcaklıklar keskin düştü, kuvvetli sağanak başladı.Megakentte geçtiğimiz hafta içi aralıklarla, dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69'a yükseldi.Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:Ömerli yüzde 33,19Darlık yüzde 29,89Elmalı yüzde 68,17Terkos yüzde 34,53Alibey yüzde 16,06Büyükçekmece yüzde 29,93Sazlıdere yüzde 35,57Istrancalar yüzde 27,91Kazandere yüzde 10,41Papuçdere yüzde 7,28