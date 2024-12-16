İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan sağanak dün gün boyunca devam etti. Sonbaharı kurak geçiren kentte alarm veren barajlarda doluluk oranı yükseldi.
Yaz ve sonbahar aylarında beklenen yağışı alamayan İstanbul'da barajlar alarm vermişti. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kentte sıcaklıklar keskin düştü, kuvvetli sağanak başladı.
Megakentte geçtiğimiz hafta içi aralıklarla, dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69'a yükseldi.
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 33,19
Darlık yüzde 29,89
Elmalı yüzde 68,17
Terkos yüzde 34,53
Alibey yüzde 16,06
Büyükçekmece yüzde 29,93
Sazlıdere yüzde 35,57
Istrancalar yüzde 27,91
Kazandere yüzde 10,41
Papuçdere yüzde 7,28
Megakentte geçtiğimiz hafta içi aralıklarla, dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69'a yükseldi.
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
Ömerli yüzde 33,19
Darlık yüzde 29,89
Elmalı yüzde 68,17
Terkos yüzde 34,53
Alibey yüzde 16,06
Büyükçekmece yüzde 29,93
Sazlıdere yüzde 35,57
Istrancalar yüzde 27,91
Kazandere yüzde 10,41
Papuçdere yüzde 7,28