CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden tepki çeken 'havuz' kararı! Kadınlar gününü kaldırıp 'karma havuza gidin' dediler!

AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde ayrı ayrı hizmet veren kadın ve erkek havuzlarını birleştirme kararı aldı. Yüzme hizmeti almak isteyenlerin artık karma havuzları kullanması gerektiği belirtildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kadınların mahremiyet hakkını elinden alan bu uygulamaya, “Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar.” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP, muhafazakar insanları rahatsız eden kararlarına bir yenisini ekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kontenjanından aday olup seçimi kazanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyenin kadınlara ayrı havuz saati uygulamasını kaldırdı. Bundan sonra yüzme faaliyetine katılmak isteyen kadınlar, karma havuzları kullanacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, rezalet uygulamaya sert tepki gösterdi.31 Mart seçimlerinde AK Parti'den, CHP'ye geçen Üsküdar'da kadın-erkek ayrı havuz uygulaması kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre; Üsküdar Belediyesi, Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde ayrı ayrı hizmet veren kadın ve erkek havuzlarını birleştirme kararı aldı.Yüzme hizmeti almak isteyen kadınlara, karma havuzlara gidebilecekleri bildirildi. Tepki çeken uygulama Ocak ayı itibarıyla başlayacak.AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Üsküdar Belediyesi'nin skandal uygulamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.Böhürler, "Çok yazık! Nasıl bir kindar ideolojileri var ki, muhafazakar düşünen kadınlar lehine ne varsa hepsini yok ediyorlar. Karma havuzlar zaten her yerde var. Farklı inanç ve fikirlere saygı yok. Kadınları otoriteryen biçimde kendi ideolojilerine mecbur bırakma hevesleri hiç bitmiyor." ifadelerini kullandı.