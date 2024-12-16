Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Yıl sonu yaklaşıyor. Hareketli günler geçiren gram altın 3 bin lira sınırını aştı mı?
Yılın son günlerinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altın fiyatı son durumu haberimizden yakından takip edebilirsiniz.
Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına yatırımcının ilgisi sürüyor. İşte altın fiyatları alış/satış son durum.
ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK
Gram altın fiyatı alış: 2.980 TL satış: 2.980 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 4.904 TL satış: 4.956 TL
Yarım altın fiyatı alış: 9.838 TL satış: 9.912 TL
Tam altın fiyatı alış: 19.616 TL satış: 19.748 TL
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 20.005 TL satış: 20.308 TL
Ons altın fiyatı alış: 2.651 TL satış: 2.651 TL
Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına yatırımcının ilgisi sürüyor. İşte altın fiyatları alış/satış son durum.
ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK
Gram altın fiyatı alış: 2.980 TL satış: 2.980 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 4.904 TL satış: 4.956 TL
Yarım altın fiyatı alış: 9.838 TL satış: 9.912 TL
Tam altın fiyatı alış: 19.616 TL satış: 19.748 TL
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 20.005 TL satış: 20.308 TL
Ons altın fiyatı alış: 2.651 TL satış: 2.651 TL