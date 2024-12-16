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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Yıl sonu yaklaşıyor. Hareketli günler geçiren gram altın 3 bin lira sınırını aştı mı?

Ekleme: 16.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Yılın son günlerinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altın fiyatı son durumu haberimizden yakından takip edebilirsiniz.

Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına yatırımcının ilgisi sürüyor. İşte altın fiyatları alış/satış son durum.

ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK
 Gram altın fiyatı alış: 2.980 TL satış: 2.980 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 4.904 TL satış: 4.956 TL

Yarım altın fiyatı alış: 9.838 TL satış: 9.912 TL

Tam altın fiyatı alış: 19.616 TL satış: 19.748 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 20.005 TL satış: 20.308 TL

Ons altın fiyatı alış: 2.651 TL satış: 2.651 TL