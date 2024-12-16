Bakan Fidan'dan gençlere altın tavsiyeler! 'Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı. Forumda gençlere altın niteliğinde öğütlerde bulunan Fidan, hayatın farklı dönemlerinde karşılaşılan zorluklar ve başarı için gerekli olan tutum üzerine değerli öneriler verdi.Bakan Fidan'ın kasım ayında düzenlenen forumun kapanış oturumunda sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda etkileşim aldı.Gençlerden birinin 'Kariyer planlamasında hangi özelliklere ve hangi çalışmalara odaklanmalarını tavsiye edersiniz?' sorusuna cevap veren Fidan, şu ifadeleri kullandı:'Kendinizle rekabet etmekten vazgeçmeyin. Etrafınızla değil, kendinizle rekabet edin. Zaten bir ülkünüz, bir mefkureniz, bir çizginiz, bir davanız var. Bunun için de bir adanmışlık açıkçası gerekiyor.Biz tabii bu adanmışlığı yaparken hep şuna baktık. Benim değil de ait olduğum davanın neye ihtiyacı var? Dava sahibi olmak onu gerektiriyor.Entelektüel faaliyetlerden çekinmesinler. Meslek değiştirmekten çekinmesinler. Etraftaki insanlarla çok meşgul olmasınlar. Örnek alacakları, imrenecekleri insan dışında kendileriyle meşgul olsunlar. Hayatta yol almış insanlarla sohbet edin arkadaşlar. Şunun için; hayatın kendisi o kadar karmaşık ve büyük ki, sizin yaşayacağınız 60-70 yıllık nitelikli hayat çok kısa ve hayatın bütününe ilişkin bir fikir sahibi yapmakta inanılmaz derecede sınırlı veri sunuyor.Hayatta yol almış, mücadele etmiş, kendini belli noktalarda ispatlamış insanlarla yapacağınız nitelikli sohbetler, alacağınız tavsiyeler sizin yolunuzu kısaltmada, inanılmaz derecede rol oynar.Nitelikli bir tarih okuyucusu olun, yani kronolojik tarihle beraber aynı zamanda tarih usulü de muhakkak ve muhakkak okuyun. Farklı medeniyetler tarihini okuyun. Bu sizin, bu hayatta atacağınız adımların koordinasyonunu inanılmaz isabetli yapacak.Çalıştığınız işlerin sizleri birdenbire mucizevi bir şekilde dönüştüreceğini düşünmeyin arkadaşlar. Gittiğiniz yerleri siz dönüştürün.Hayattaki anlamı kariyer üzerinden üretmeyin. Anlam ve maneviyatı farklı şekilde inancınızdan üretin. Yani kariyerist olmayın ama çalışmaya odaklanın, nitelikli olmaya odaklanın. Kendi alanınızda gerçekten bir ders sahibi olmaya... Hani teorik fizik çalışın, kanser araştırması yapın, felsefeci olun, iyi bir grafikçi olun ama yaptığınız işin iyisi olun arkadaşlar. Emek verin. Hiçbir şey durup dururken gelmiyor.'Bakan Fidan, sözlerinin sonunda En'âm Suresi 162. Ayetinden örnek vererek, 'Eğer başlangıç noktanız olacaksa hafızlar bilirler, 'Benim hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir'' dedi.