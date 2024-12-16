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Beyoğlu'nda yangın

Beyoğlu'nda Masonlar Büyük Locası Derneği'nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı.

Ekleme: 16.12.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Beyoğlu'nda yangın
Beyoğlu'nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, mutfakta hasar oluştu.

Beyoğlu'nda yangın

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfağı kısmında yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Beyoğlu'nda yangın

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Mutfakta hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.