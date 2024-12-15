Diyarbakır’da kahvede silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde bir kahvede husumetli taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.