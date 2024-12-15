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Diyarbakır’da kahvede silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ekleme: 15.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:48 / Editör: Edin Uslu
Diyarbakır’da kahvede silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralıMerkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde bir kahvede husumetli taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır’da kahvede silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı