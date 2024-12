Binance TR 2024 Karnesi: 1,5 Milyar TL Özsermaye ile Kriptonun Geleceğini Şekillendiriyor

2024, küresel kripto ekosistemi için tarihi bir yıl oldu. ABD'de spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin onaylanması, ABD başkanlık seçimlerinde kriptoya olumlu bakan adayların öne çıkması ve Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek fiyat rekorunu kırması, kripto dünyasında heyecan yaratan dönüm noktaları oldu. Bunun yanı sıra küresel çapta ve Türkiye'de yürürlüğe giren yeni yasalar, sektörde hızlı bir büyüme ve benimseme sürecine zemin hazırladı.Bu dönemde, Türkiye'nin lider kripto varlık platformu Binance TR de büyük başarılara imza attı. 2020 yılında Türkiye pazarında faaliyete geçen Binance TR, 2024 yılında da her zamanki gibi kullanıcılarına güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir kripto varlık alım satım deneyimi sunarak sektördeki liderliğini pekiştirdi.Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, 2024'ü şu şekilde değerlendirdi:'2024 yılı, kripto dünyasında bir dönüm noktası oldu. Küresel piyasalardaki rekorlar ve yeni gelişmeler, sektöre olan güveni arttırırken, Türkiye'de de yeni düzenlemelerle kripto varlıklar daha sağlam temellere oturdu. Binance TR olarak, bu dönüşümde öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz. 2025 yılı, kripto için altın çağın başlangıcı olacak ve bu dönemin de liderlerinden biri olmak için emin adımlarla ilerliyoruz.'Binance TR, 2024 yılında dikkat çeken bir dizi başarıya imza attı:Binance TR, 2024 yılında 1,5 milyar TL tutarındaki (43 milyon USD) güçlü özsermayesiyle sektördeki liderliğini ve finansal istikrarını bir kez daha kanıtladı. Aynı zamanda ödenmiş sermayesini 400 milyon TL'ye yükselterek, sağlam mali yapısını daha da güçlendiren platform, Türkiye'deki büyüme hedeflerine yönelik kararlılığını güçlü bir adımla ortaya koydu.Küresel pazar araştırma ve kamuoyu uzmanı'un 1000 Türk katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, kripto varlık platformları hakkında bilgi sahibi olan Türk kullanıcılarının %72'si Binance TR hakkında olumlu görüş bildirmiştir. Bu oran, Binance TR'yi diğer büyük yerel platformlardan 17 puan ile öne çıkarmaktadır. Ayrıca, katılımcıların %70'i Binance TR'ye güvendiğini ifade ederek, platformun Türk kullanıcıları için en güvenilir yerel platform olarak konumunu pekiştirmiştir. Katılımcıların %50'si ise Binance TR'yi kullandığını veya hâlâ kullanmakta olduğunu belirterek, platformu Türkiye'deki yerel ve global rakipleri arasında birinci sıraya taşımıştır. Benzer şekilde, %30'u Binance TR'yi en sık kullandıkları platform olarak tanımlayarak platforma duydukları güveni vurgulamıştır.Binance TR, CoinMarketCap 'in global sıralamasında 15. sıraya yükselerek, dünya çapında en yüksek puana sahip yerel borsa olmayı başardı. 2023 yılında 50. sırada bulunan platform, 2024'te kaydettiği büyük sıçrama ile kripto piyasasında etkili bir oyuncu olarak konumunu pekiştirdi.Geçtiğimiz yıl uyum ekibine yaptığı yatırımları artırmaya devam eden Binance TR, kadrosunu %50 oranında büyüterek 2021 yılından bu yana toplamda %900'lük bir büyüme gerçekleştirmiştir.Aynı zamanda, 2023 yılında ISO 27001 ve ISO 27701 sertifikalarını alarak kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunma yolunda önemli bir adım atan platform, 2024 yılında gerçekleştirilen yıllık gözetim denetimlerinde de bu sürecin başarıyla sürdüğünü kanıtlamış ve sertifikalarını yenilemiştir.Bununla birlikte, Türkiye'deki yeni düzenlemelere tam uyum sağlamak amacıyla platformda kapsamlı güncellemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, Binance TR'nin alan adı “www.binance.tr” olarak güncellenmiş, şirket unvanı ise “Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Tüm bu adımlar, platformun Türkiye'deki regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde hizmet sunma hedefini güçlendirmiştir.2024, Binance TR'nin Teknolojide Kadın Derneği ile işbirliği yaparak başlattığı Teknolojide Kadın Akademisi'nin ilk yılıydı. Geçtiğimiz yıl, toplamda dört oturumla düzenlenen akademi yaklaşık 600 kadına ulaştı. Ayrıca, Binance TR, Hatay'da depremden etkilenen 85 kadına hızlandırılmış kurslar sunarak eğitim programını deprem bölgesine taşıdı. Binance TR, bu akademi aracılığıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 5.000 kadına Web3 ve kripto eğitimi vererek Türk kadınının kripto sektörüne katılımını artırmayı ve teknoloji alanındaki istihdamını güçlendirmeyi amaçlıyor.Binance TR, 2024 yılında platformuna 75 yeni Türk Lirası işlem çifti ekleyerek, toplamda 220 TRY işlem çifti ile en fazla TRY işlem çiftine sahip borsa konumunu korudu. Ayrıca, kullanıcılarına daha avantajlı işlem seçenekleri sunmak amacıyla 2 yeni komisyonsuz para yatırma banka kanalı entegrasyonu gerçekleştirdi.vegibi yeni özelliklerle de kullanıcı deneyimini zenginleştirerek platformunu sürekli geliştirmeye devam ediyor.Platform aynı zamanda, 2024'te kullanıcı deneyimini iyileştirmek için 300'ün üzerinde geliştirme tamamladı. kâr ve zarar (P&L) ve Passkey özellikleri gibi yeniliklerle platformda daha verimli bir deneyim sağlandı. Kullanıcı dostu arayüz, geliştirilmiş Al-Sat ve Cüzdan sayfaları gibi özelliklerle platformun verimliliği arttırıldı.Binance TR, kullanıcılarına ve topluluğuna verdiği değeri 2024 yılında gerçekleştirdiği buluşmalarla bir kez daha ortaya koydu. Üniversite etkinliklerinden super meet-uplara kadar geniş bir yelpazede düzenlenen toplam 8 etkinlikte, Binance TR topluluk üyeleriyle buluşarak bilgi paylaşımı ve etkileşim fırsatı sundu. Toplamda 3.000'in üzerinde katılımcının yer aldığı bu buluşmalar, Binance TR'nin kullanıcılarını merkeze alan yaklaşımının en güçlü göstergelerinden biri oldu.Bunun yanı sıra, Binance TR, 2024'te %35 büyüme kaydederek toplam 500 bin takipçiye ulaşıp sosyal medyada güçlü bir etkileşim sağladı. Yatırım ve Psikolojisi serisiyle 25 milyon izlenme elde ederken, Türkiye'nin ilk yapay zeka sunucuları Duru ve Ece'nin kripto gündemi içerikleri ile Matriks Akademi işbirliğiyle hazırlanan eğitim videoları geniş kitlelere ulaştı. YouTube'da 20 bin, Instagram'da 50 bin takipçiye ulaşan Binance TR, düzenlediği 10'dan fazla canlı yayınla 180 binden fazla izleyiciye kripto ekosistemi hakkında bilgi sundu ve kullanıcılarıyla güçlü bir bağ kurdu.Dönmez, 2025 yılına dair hedeflerini şu şekilde açıkladı: 'Binance TR olarak, 2025 yılına iddialı hedeflerle giriyoruz. Global kripto sektörünün altın çağının kapısının aralandığı bu dönemde, her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı ön planda tutuyor, yasalarla tam uyum içinde yenilikçi çözümler ve avantajlar sunarak sektöre yön vermeye devam ediyoruz.'