Erzincan'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem​ haberi de Erzincan​'dan geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Erzincan​'da saat 11.04'te bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.