Erzincan'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Erzincan'dan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 11.04'te bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.