Hakan Fidan'dan DEM Partililere 'güncelleme' tavsiyesi

Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.'MEŞRU KÜRTLERLE İLİŞKİMİZ ORTADAYLEN PKK'YA OLAN DÜŞMANLIĞIMIZ KÜRDOFOBİK OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye politikasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, DEM Partililere tavsiyeleri de dikkat çekti.PKK terör örgütünün, bulunduğu her yerdeki partilere karşı olduğunu söyleyen Fidan, 'Kimin 'kürdofobik' olduğu, kimin başka Kürt entisitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken, bizim Erbil ile olan ilişkilerimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle olan ilişkilerimiz ortadayken, bize silah çekene düşmanlık yapmamızı, 'kürdofobik' olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor.' değerlendirmesinde bulundu.'2025'E GİRİYORUZ BİRAZ KENDİNİZİ GÜNCELLEYİN'DEM'lilere kendilerini güncelleme tavsiyesinden bulunan Fidan, sözlerine şöyle devam etti:'Size şunu tavsiye ederim. Artık geldiğimiz noktada 2024 yılındayız 2025'e giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya, biraz update'e ihtiyacımız var. Üçüncü dünyacı demagoji ile bir yere gitme şansımız yok. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi.'