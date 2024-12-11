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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 150 gram kubar esrar ve 1 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 11.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:26 / Editör: Edin Uslu
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmanın ardından belirlenen bir eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 150 fişek, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 320 TL para, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheliler A.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı