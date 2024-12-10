Avrupa’da bir ilk: İstanbul Havalimanı’nda yeni uygulama başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya alınacak olan ve Avrupa'da bir ilk olacak yeni uygulamayla ilgili yeni bir müjde verdi.17 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan uygulamayla birlikte artık üç pistte aynı anda iniş- kalkış uygulaması başlatılacak.Havacılıkta bir dönüm noktası olacak bu uygulamayla birlikte birçok yeni teknolojik sistemde hayata geçmeye hazırlanıyor.İstanbul Havalimanı'nda 3 pistte eş zamanlı olarak iniş-kalkışa imkan sağlayacak olan uygulama hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, “Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nın üç pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak.' ifadesini kullandı.Ayrıca Uraloğlu söz konusu pist çalışmalarının ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde sürdürüldüğünü de belirtti.Avrupa'da ilk olacak sistemin İstanbul Havalimanı'nda daha etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacağının altını çizen Uraloğlu, 'Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri minimuma indireceğiz, ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar, yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak.' sözlerine de değindi.