Pendik’te feci kaza: Kullandığı skuterle TIR’ın altında 150 metre sürüklendi!

Feci kaza, İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi.24 yaşındaki Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz tır, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.