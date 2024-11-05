Pendik’te feci kaza: Kullandığı skuterle TIR’ın altında 150 metre sürüklendi!
İstanbul Pendik'te meydana gelen feci kazada tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak önünde skuterle ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'yı 150 metre sürükledikten sonra altına aldı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…
Feci kaza, İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi.
24 yaşındaki Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz tır, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.
Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.